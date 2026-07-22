Spannendes Vogelschießen Matthias Reuber ist Schützenkönig auf der Birkener Höhe Elmar Hering 22.07.2026, 13:30 Uhr

i Strahlende Gesichter nach dem Vogelschießen (hinten von links): André Rödder, Brudermeister Hans-Joachim Quast, Pfarrer Martin Kürten, Florian Jung; vorne von links: Jungschützenkönigin Jolina Simon mit Begleitung, Matthias Reuber mit Rebekka, Bambiniprinz Len Mika Braun. Es fehlt Schülerprinzessin Lena Marciniak. Torsten Höfer

Auf der Suche nach treffsicheren Nachfolgern für ihre bisherigen Majestäten ist die Schützenbruderschaft Birken-Honigsessen fündig geworden. Aktive und Zuschauer erlebten ein entspanntes und zugleich spannendes Vogelschießen.

Begehrt und heiß umkämpft waren die Positionen der Schützenkönige beim 58. Vogelschießen der St. Hubertus Schützenbruderschaft in Birken-Honigsessen. Bei den Erwachsenen siegte mit Matthias Reuber ein überaus bekanntes Gesicht seiner Heimatgemeinde.Auch im Jugendbereich entwickelten sich spannende Wettkämpfe.







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