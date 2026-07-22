Auf der Suche nach treffsicheren Nachfolgern für ihre bisherigen Majestäten ist die Schützenbruderschaft Birken-Honigsessen fündig geworden. Aktive und Zuschauer erlebten ein entspanntes und zugleich spannendes Vogelschießen.
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Begehrt und heiß umkämpft waren die Positionen der Schützenkönige beim 58. Vogelschießen der St. Hubertus Schützenbruderschaft in Birken-Honigsessen. Bei den Erwachsenen siegte mit Matthias Reuber ein überaus bekanntes Gesicht seiner Heimatgemeinde.Auch im Jugendbereich entwickelten sich spannende Wettkämpfe.