Stadtrat wählt FWG-Mann Matthias Müller ist neuer Beigeordneter in Altenkirchen 08.10.2025, 20:00 Uhr

i Stadtbürgermeister Ralf Lindenpütz (links) überreicht dem neuen Beigeordneten Matthias Müller einen Blumenstrauß nach der erfolgreichen Wahl. Annika Stock

Im Rahmen der jüngsten Stadtratssitzung wurde Matthias Müller zum neuen Beigeordneten der Stadt Altenkirchen gewählt. Er folgt damit auf Sascha Schwarzbach, der sein Amt niedergelegt hat. Auch um den Einzelhandel ging es in der Sitzung.

Mit 20 Ja-Stimmen wurde Matthias Müller in der jüngsten Stadtratssitzung zum neuen Beigeordneten der Stadt Altenkirchen gewählt. Eine Stimme war ungültig. Er folgt auf Sascha Schwarzbach, der sein Amt zum 22. September niedergelegt hat, da er aus Altenkirchen weggezogen ist.







