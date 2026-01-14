25 Jahre Erfolg in Betzdorf Marx, Kohl, Krämer – Wie Stadtbücherei Vielfalt lebt Claudia Geimer 14.01.2026, 18:00 Uhr

i Micha Krämer ist der meistgelesene Autor der Bücherei. Er gestaltet die Jubiläumsveranstaltung am 23. Januar in der Stadthalle. Mika Krämer. Micha Krämer

Die Deutschen leiden vermehrt unter Lesefaulheit. Eine Bücherei in Betzdorf setzt mit einem Konzept der Vielfalt dagegen, das weit über das bloße Verleihen von Papier hinausgeht. Und der meistgelesene Autor wohnt zudem noch direkt um die Ecke.

Welche Bibliothek kann von sich behaupten, dass ihr meistgelesener Autor in der Nähe wohnt? Die Ökumenische Stadtbücherei in Betzdorf kann es: Denn der heimische Krimi-Schriftsteller Micha Krämer ist der am meisten gelesene Autor der Einrichtung, seine Bücher werden am häufigsten ausgeliehen, erzählt Leiterin Dorothee Stöcker-Michael.







