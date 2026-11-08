Festliches Ambiente kam gut an
Martinsmarkt in Daaden erstrahlt im Lichterglanz
Samy Luckenbach und Jürgen Weber brachten beim Daadener Martinsmarkt mit viel Spaß und launigen Bemerkungen Lose an die Frau ode
Samy Luckenbach und Jürgen Weber brachten beim Daadener Martinsmarkt mit viel Spaß und launigen Bemerkungen Lose an die Frau oder den Mann
Gaby Wertebach

Laternen, Lichterglanz und festliche Buden: Der Martinsmarkt in Daaden verwandelte das Dorf in eine vorweihnachtliche Wohlfühloase und zog Familien an. Handwerk, Fahrspaß und verführerische Düfte sorgten für strahlende Augen.

Lesezeit 2 Minuten
Der 14. Daadener Martinsmarkt lockte am Samstag und Sonntag zahlreiche Besucher an. Neben Lichterglanz und leuchtenden Kinderaugen gab es viel weihnachtliche Vorfreude. Bei Einbruch der Dunkelheit zeigte sich der Martinsmarkt am Samstag von seiner besonders stimmungsvollen Seite.
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