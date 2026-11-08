Laternen, Lichterglanz und festliche Buden: Der Martinsmarkt in Daaden verwandelte das Dorf in eine vorweihnachtliche Wohlfühloase und zog Familien an. Handwerk, Fahrspaß und verführerische Düfte sorgten für strahlende Augen.
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Der 14. Daadener Martinsmarkt lockte am Samstag und Sonntag zahlreiche Besucher an. Neben Lichterglanz und leuchtenden Kinderaugen gab es viel weihnachtliche Vorfreude. Bei Einbruch der Dunkelheit zeigte sich der Martinsmarkt am Samstag von seiner besonders stimmungsvollen Seite.