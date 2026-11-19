Neue Heimat in Wissen gefunden Martina Früchtl verbindet Paläontologie und Kunst Thomas Hoffmann 19.11.2026, 09:00 Uhr

i Im Werk im Vordergrund widmet sich Martina (Franzi) Früchtl der Erde und den Menschen. Der Lebensbaum "Irminsul" als Träger des Himmels zieht den Betrachter ebenso in Bann wie menschliche Eigenschaften, die erst nach Öffnen von Klappen sichtbar werden und von der Künstlerin symbolhaft dargestellt wurden: So wie das Gehirn, das als Computerraum begegnet. Im Hintergrund ist das Mobile "Sinn des Lebens" zu sehen, das in vielfältigen Bildern Wünsche wie Trost, Freiheit und Herzensgüte lebendig werden lässt. Thomas Hoffmann

In Wissen verbindet die promovierte Paläontologin Martina Früchtl Fossilien, Mythen und eigene Erinnerungen zu überraschenden Bildern und Objekten. Ihre Arbeiten balancieren zwischen Wissenschaft, Symbolik und Poesie.

Sie ist promovierte Paläontologin, Wahl-Wissenerin und vor allem Künstlerin: Die Rede ist von Martina (Franzi) Früchtl, die gemeinsam mit ihrem Ehemann Ulrich Früchtl, ebenfalls Geowissenschaftler, vor zwei Jahren nach Wissen zog: „Wir fühlen uns sehr wohl hier“, sagt Martina Früchtl.







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