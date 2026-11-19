In Wissen verbindet die promovierte Paläontologin Martina Früchtl Fossilien, Mythen und eigene Erinnerungen zu überraschenden Bildern und Objekten. Ihre Arbeiten balancieren zwischen Wissenschaft, Symbolik und Poesie.
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Sie ist promovierte Paläontologin, Wahl-Wissenerin und vor allem Künstlerin: Die Rede ist von Martina (Franzi) Früchtl, die gemeinsam mit ihrem Ehemann Ulrich Früchtl, ebenfalls Geowissenschaftler, vor zwei Jahren nach Wissen zog: „Wir fühlen uns sehr wohl hier“, sagt Martina Früchtl.