Während parallel die umfassende Sanierung und energetische Modernisierung der Turnhalle kurz vor ihrem erfolgreichen Abschluss steht, ist an der Franziskus-Grundschule in Wissen eine zweite Maßnahme nicht minder wichtig.
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Sinnvollerweise während der Sommerferien hat die Verbandsgemeinde Wissen entlang der Bergstraße und zur Franziskus-Grundschule hin die Stützmauer des Schulhofes sanieren lassen. Genauer gesagt wurde eine zweite Mauer aus Betonfertigteilen vor das marode Bauwerk gesetzt, um die entstehenden Lasten sicher abzutragen.