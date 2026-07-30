Bauarbeiten in der Bergstraße
Marode Stützmauer auf Schulhof in Wissen ist passé
Während der Bauarbeiten war die Bergstraße teilweise gesperrt. Auf dem fraglichen Abschnitt entlang des Pausenhofs blieb ledigli
Während der Bauarbeiten war die Bergstraße teilweise gesperrt. Auf dem fraglichen Abschnitt entlang des Pausenhofs blieb lediglich ein Fußweg frei.
Elmar Hering

Während parallel die umfassende Sanierung und energetische Modernisierung der Turnhalle kurz vor ihrem erfolgreichen Abschluss steht, ist an der Franziskus-Grundschule in Wissen eine zweite Maßnahme nicht minder wichtig. 

Lesezeit 1 Minute
Sinnvollerweise während der Sommerferien hat die Verbandsgemeinde Wissen entlang der Bergstraße und zur Franziskus-Grundschule hin die Stützmauer des Schulhofes sanieren lassen. Genauer gesagt wurde eine zweite Mauer aus Betonfertigteilen vor das marode Bauwerk gesetzt, um die entstehenden Lasten sicher abzutragen.
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