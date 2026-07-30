Bauarbeiten in der Bergstraße Marode Stützmauer auf Schulhof in Wissen ist passé Elmar Hering 30.07.2026, 19:45 Uhr

i Während der Bauarbeiten war die Bergstraße teilweise gesperrt. Auf dem fraglichen Abschnitt entlang des Pausenhofs blieb lediglich ein Fußweg frei. Elmar Hering

Während parallel die umfassende Sanierung und energetische Modernisierung der Turnhalle kurz vor ihrem erfolgreichen Abschluss steht, ist an der Franziskus-Grundschule in Wissen eine zweite Maßnahme nicht minder wichtig.

Sinnvollerweise während der Sommerferien hat die Verbandsgemeinde Wissen entlang der Bergstraße und zur Franziskus-Grundschule hin die Stützmauer des Schulhofes sanieren lassen. Genauer gesagt wurde eine zweite Mauer aus Betonfertigteilen vor das marode Bauwerk gesetzt, um die entstehenden Lasten sicher abzutragen.







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