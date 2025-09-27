Polizei sucht 66-Jährigen Mario Abbate ist nach Bluttat in Betzdorf noch flüchtig 27.09.2025, 15:25 Uhr

i An diesem Tatort in Betzdorf-Bruche hat sich am Freitagmorgen die Gewalttat mit drei teils schwer verletzten Personen abgespielt. Der dringend Tatverdächtige Mario Abbate ist weiterhin flüchtig. Gaby Wertebach

Nach dem Familiendrama mit drei teils schwer verletzten Personen in Betzdorf-Bruche ist der Tatverdächtige Mario Abbate weiter auf der Flucht. Die Polizei erklärt, warum sich der Fall nicht mit der Mordtat von Weitefeld vergleichen lässt.

Nach der Gewalttat am Freitagmorgen in Betzdorf-Bruche, bei der zwei Erwachsene und ein Mädchen teils schwer verletzt wurden, ist der Tatverdächtige Mario Abbate weiterhin auf freiem Fuß. Das bestätigt Jürgen Fachinger, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Koblenz am Samstagnachmittag auf Nachfrage unserer Zeitung.







