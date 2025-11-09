Marienthal: Wo ist Pfarrer Frank Aumüller?

Der Wallfahrtsort Marienthal steht derzeit ohne Pfarrer da. Laut Erzbistum Köln wurde der seit 2008 für die Kirche dort zuständige Pfarrer Frank Aumüller vorzeitig in den Ruhestand versetzt. Die Hintergründe sind derzeit unklar.
In Marienthal rätselt man seit Wochen, wo der für die Wallfahrtskirche verantwortliche Pfarrer Frank Aumüller ist. Er leite weder Gottesdienste noch finde man ihn auf der Homepage der katholischen Kirchengemeinde St. Jakobus und Joseph Altenkirchen, zu der Marienthal gehört, und wo er zuvor aufgeführt wurde, wie ein Leser unsere Zeitung informierte.