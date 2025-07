Wenn Rainer Orfgen auf die Vorbereitungen für das siebte Hoflärmfestival zu sprechen kommt, gerät er ins Stocken. Nach einem Moment aber lächelt er: „Es ist ein unglaublicher organisatorischer Kraftakt, aber es ist die Sache absolut wert.“ Damit ist eigentlich alles gesagt. Was vor Jahren als Geburtstagsüberraschung für den Musikfan Rainer zu seinem 50. Geburtstag entstanden ist, hat sich zu einem Festivalgeheimtipp für Musikfreunde der Stonerrock-, Doom- und Psychedelicszene entwickelt.

Eine Art Mini-Wacken mitten im Westerwald, in einem Dorf, das soviel Einwohner hat, wie das Festival in diesem Jahr Bands – nämlich 20. Die Bands kommen aus aller Welt, den USA, aus Australien, England, Schweden, Österreich, Mexiko und natürlich Deutschland.

i Impressionen vom vergangenen Jahr. Thomas Leurs

Um so ein Festival überhaupt auf die Beine stellen zu können, bedarf es helfender Hände– und zwar vieler. „Wir haben hundert ehrenamtliche Helfer hier, ohne die es gar nicht gehen würde“, sagt Rainer Orfgen. Denn anders als andere Festivals kommt der Hoflärm komplett ohne Sponsoring und auch ohne öffentliche Mittel aus.

Als die drei Headliner bezeichnet Orfgen die Bands Manta, Graveyard und Monolord. Letztere sind eine große Nummer in der Szene und sollten eigentlich bereits 2022 auf dem Hoflärm spielen, damals kam jedoch Corona dazwischen. Dieses Jahr also sind sie als einer der Top Acts mit dabei. Erfreulicherweise gebe es in diesem Jahr auch einen deutlich höheren Frauenanteil bei den Bands, zwei sind sogar reine Frauenformationen, nämlich Lurch aus Wien und Maidavale aus Schweden.

i Marienthal wird im August wieder zu einem Mini-Wacken. Thomas Leurs

Für die Akquise zeichnet übrigens Rainers Sohn Caspar verantwortlich. Der 25-Jährige ist gut vernetzt in der Szene, hat selbst eine Band – Dava – und ist zudem im Orga-Team des Siegener „Freak-Valley-Festivals“. So ist den beiden Musikliebhabern auch in diesem Jahr wieder eine gute Mischung aus szenebekannten Namen und Newcomern gelungen, die es mit jedem großen Festival dieser Art aufnehmen kann. Das Line-Up wird in jedem Fall das beschauliche Marienthal von Donnerstag, 14. August bis Samstag, 16. August im wahrsten Sinne „rocken“, wobei besonders Freunde der härteren Gangart auf ihre Kosten kommen.

Besucher können sich mit einem Drei-Tage-Ticket volles Festival-Gefühl gönnen (138 Euro). Es gibt aber auch Tagestickets für 50 Euro. Natürlich ist auch dank Kathrin Brück wieder für das leibliche Wohl gesorgt. Sie wird nicht nur das Frühstück für die Bands, für die Helfer und die Besucher richten, sondern auch über Tag die Essensstände bestücken. Zwischendurch können Camper, die alle drei Tage vor Ort sind (und sich über Duschwagen und feste Toiletten freuen dürfen) auch Yoga am Morgen mitmachen, das von Judith Rüb-Kaiser angeboten wird.

„Die Leute gehen zudem auch essen hier, einkaufen, fahren ins Schwimmbad, insofern ist der Hoflärm auch durchaus ein Wirtschaftsmotor.“

Rainer Orfgen

Die Bands sind übrigens in der ganzen Region untergebracht. Ebenso suchen sich die Fans, die nicht campen wollen, natürlich eine Unterkunft in der Nähe. „Die Leute gehen zudem auch essen hier, einkaufen, fahren ins Schwimmbad, insofern ist der Hoflärm auch durchaus ein Wirtschaftsmotor“, sagt Rainer Orfgen.

Bislang haben schon mehrere Hundert Fans Tickets gekauft, ein paar Restkarten gebe es aber noch, so Rainer Orfgen. Mitbringen solle man, so der „Godfather of Hoflärm“ nichts als Sonnenschutz, gute Laune und eine entspannte Einstellung.

Denn das ist übrigens auch eine erstaunliche Tatsache: Obwohl die Musik durchaus härter ist und an drei Tagen viele sehr unterschiedliche Menschen aus vielen Nationen hier auf engstem Raum zusammentreffen, ist der Hoflärm bislang immer friedlich und ohne große Zwischenfälle abgelaufen. Das wünscht sich Rainer Orfgen natürlich auch für dieses Jahr wieder.