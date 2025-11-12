Marienthal: Erzbistum schweigt weiter zu Frank Aumüller

Wo ist der frühere Marienthaler Pfarrer Frank Aumüller? Warum wurde er in den vorzeitigen Ruhestand versetzt? Diese Fragen beschäftigen nicht nur im Wallfahrtsort viele Gläubige. Wir haben beim Erzbistum Köln nachgehakt. Die Antwort ist knapp.
Lesezeit 1 Minute
„Wir bitten um Verständnis, dass wir nur bei dem Ihnen bereits gegebenen Statement bleiben können“, schreibt das Bistum auf erneute Anfrage unserer Zeitung zur Causa Pfarrer Frank Aumüller. Viel mehr Licht ins Dunkle bringt dies allerdings nicht.In der vergangenen Woche hat das Erzbistum unserer Zeitung gegenüber erklärt, dass Pfarrer Aumüller in den vorläufigen Ruhestand versetzt worden sei.