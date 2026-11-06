Fünf Generationen lang war die Alte Vogtei in Hamm untrennbar mit der Familie Wortelkamp verbunden. Jetzt übergaben Markus und Daniela Wortelkamp den Betrieb an ihren langjährigen Mitarbeiter Marcel Backst.
Lesezeit 2 Minuten
Die Fußstapfen sind groß, die Markus und Daniela Wortelkamp in der Alten Vogtei in Hamm hinterlassen. Das Romantik-Hotel und Restaurant, das in fünfter Generation in Familienhand ist, war ihr Herzensprojekt und über Jahrzehnte lebten die Wortelkamps nicht nur in der Alten Vogtei, sie lebten für sie.