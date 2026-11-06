Hotel unter neuer Führung Marcel Backst übernimmt die Alte Vogtei in Hamm Sonja Roos 06.11.2026, 10:00 Uhr

i Fünf Generationen lang war die Alte Vogtei in Hamm untrennbar mit der Familie Wortelkamp verbunden. Jetzt übergaben Markus und Daniela Wortelkamp (von rechts) den Betrieb an ihren langjährigen Mitarbeiter Marcel Backst. Sonja Roos

Fünf Generationen lang war die Alte Vogtei in Hamm untrennbar mit der Familie Wortelkamp verbunden. Jetzt übergaben Markus und Daniela Wortelkamp den Betrieb an ihren langjährigen Mitarbeiter Marcel Backst.

Die Fußstapfen sind groß, die Markus und Daniela Wortelkamp in der Alten Vogtei in Hamm hinterlassen. Das Romantik-Hotel und Restaurant, das in fünfter Generation in Familienhand ist, war ihr Herzensprojekt und über Jahrzehnte lebten die Wortelkamps nicht nur in der Alten Vogtei, sie lebten für sie.







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