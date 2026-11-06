Hotel unter neuer Führung
Marcel Backst übernimmt die Alte Vogtei in Hamm
Fünf Generationen lang war die Alte Vogtei in Hamm untrennbar mit der Familie Wortelkamp verbunden. Jetzt übergaben Markus und D
Fünf Generationen lang war die Alte Vogtei in Hamm untrennbar mit der Familie Wortelkamp verbunden. Jetzt übergaben Markus und Daniela Wortelkamp (von rechts) den Betrieb an ihren langjährigen Mitarbeiter Marcel Backst.
Sonja Roos

Fünf Generationen lang war die Alte Vogtei in Hamm untrennbar mit der Familie Wortelkamp verbunden. Jetzt übergaben Markus und Daniela Wortelkamp den Betrieb an ihren langjährigen Mitarbeiter Marcel Backst.

Lesezeit 2 Minuten
Die Fußstapfen sind groß, die Markus und Daniela Wortelkamp in der Alten Vogtei in Hamm hinterlassen. Das Romantik-Hotel und Restaurant, das in fünfter Generation in Familienhand ist, war ihr Herzensprojekt und über Jahrzehnte lebten die Wortelkamps nicht nur in der Alten Vogtei, sie lebten für sie.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis AltenkirchenGastronomie

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Altenkirchen

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Altenkirchen gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren