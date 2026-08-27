Verfahren in Betzdorf Mann raste, weil er Katze in Tierklinik bringen wollte Johannes Mario Löhr 27.08.2026, 17:00 Uhr

i Ein 56-Jähriger hatte Ende November 2025 sein verletztes Kätzchen ins Auto gepackt, um es in die Betzdorfer Tierklinik zu bringen. Auf dem Weg dahin fuhr er in Wallmenroth innerorts viel zu schnell. Die Sache landete nun am Amtsgericht Betzdorf. Thomas Leurs

Ein 56-Jähriger hatte Ende November 2025 sein verletztes Kätzchen ins Auto gepackt, um es in die Betzdorfer Tierklinik zu bringen. Auf dem Weg dahin fuhr er in Wallmenroth innerorts viel zu schnell. Die Sache landete nun am Amtsgericht Betzdorf.

Ein 56-jähriger Mann aus dem Raum Morsbach war im November 2025 in Wallmenroth innerorts 27 km/h zu schnell gefahren. Es folgte ein Bußgeldbescheid aufgrund der Geschwindigkeit von 77 Kilometern pro Stunde: 260 Euro – und ein Monat Fahrverbot. Doch die Sache landete nun in Form eines Ordnungswidrigkeitsverfahrens am Amtsgericht Betzdorf.







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