Mann in Betzdorfer Innenstadt ins Krankenhaus geprügelt Daniel-D. Pirker 23.01.2026, 18:30 Uhr

i In einer kalten Januarnacht wurde ein 32-jähriger Grünebacher Opfer einer Gewalttat in der Betzdorfer Innenstadt. Thomas Leurs

Unter den Folgen dieser Nacht in der Betzdorfer Innenstadt wird Stephan Holler (Name geändert) noch lange zu leiden haben. Er wurde so sehr verprügelt, dass er operiert werden musste. Nun sprach er mit unserer Zeitung.

Was die wichtigste Lehre sei aus dieser kalten Januarnacht in der Betzdorfer Innenstadt, wo er offenbar von zwei ihm völlig Fremden ins Krankenhaus geprügelt wurde? „Auf jeden Fall hat man festgestellt, dass man in Betzdorf in der Innenstadt nachts nichts alleine herumlaufen sollte“, antwortet Stephan Holler (Name von der Redaktion geändert) unserer Redaktion nüchtern.







