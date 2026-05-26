Ein 42-jähriger Radfahrer stürzt bei Malberg schwer, nachdem er mit einem Schild kollidiert ist. Zeugen finden den Mann bewusst. War Alkohol im Spiel? Die Polizei hat zumindest Anhaltspunkte.
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Am Pfingstsonntag ereignete sich laut Polizei gegen 19 Uhr ein schwerer Unfall bei Malberg. Ein 42-jähriger Radfahrer war auf einem asphaltierten Wirtschaftsweg unterwegs. Dieser Weg verläuft parallel zur Landstraße 281 in Richtung Luckenbach. Plötzlich kollidierte der Mann mit einem Verkehrszeichen am Wegesrand.