Unfall bei Malberg Mann bewusstlos nach Rad-Sturz: War Alkohol im Spiel? Daniel-D. Pirker 26.05.2026, 16:00 Uhr

i Ein Rettungshubschrauber wie auf diesem Symbolbild wurde alarmiert und flog den Verunfallten in eine Klinik. Boris Roessler. picture alliance/dpa

Ein 42-jähriger Radfahrer stürzt bei Malberg schwer, nachdem er mit einem Schild kollidiert ist. Zeugen finden den Mann bewusst. War Alkohol im Spiel? Die Polizei hat zumindest Anhaltspunkte.

Am Pfingstsonntag ereignete sich laut Polizei gegen 19 Uhr ein schwerer Unfall bei Malberg. Ein 42-jähriger Radfahrer war auf einem asphaltierten Wirtschaftsweg unterwegs. Dieser Weg verläuft parallel zur Landstraße 281 in Richtung Luckenbach. Plötzlich kollidierte der Mann mit einem Verkehrszeichen am Wegesrand.







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