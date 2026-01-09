Auf Video festgehalten Mann begegnet Wolf auf Waldweg in Weitefeld Daniel-D. Pirker 09.01.2026, 17:25 Uhr

i Am Freitag, 9. Januar, begegnete Denis Schöneich einem Wolf im Wald von Weitefeld (Symbolfoto). Bernd Weissbrod. picture alliance/dpa

Viel deutet darauf hin, dass Wölfe verantwortlich sind für 14 tote Schafe in Weitefeld. Nun kam es in dem Ort zu einer Begegnung zwischen Mensch und Wolf, die im krassen Gegensatz zu dem blutigen Vorfall wenige Tage zuvor steht.

Nur wenige Tage nach der Attacke auf eine Schafherde am Steinkopf kam es in Weitefeld zu einer direkten Begegnung zwischen Mensch und Wolf, die ein anderes Licht auf eine mögliche Gefahr, die von dem Tier ausgeht, wirft. In der Nacht auf Silvester hatten Wölfe 14 Schafe in dem Ort gerissen und zahlreiche weitere verletzt.







