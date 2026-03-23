Rassistische Beleidigungen Mann bedroht in Betzdorf mit Messer Thomas Leurs 23.03.2026, 16:30 Uhr

i Im Klosterhof in Betzdorf ist es am vergangenen Samstagabend zu einem Polizeieinsatz gekommen. Thomas Leurs

Ein 26-Jähriger soll am Samstagabend in Betzdorf mindestens drei Personen bedroht und mit einem Messer hantiert haben. Ebenso soll er sie rassistisch beleidigt haben. Die Polizei ermittelt, was der Grund der Auseinandersetzung gewesen ist.

Ein junger Mann soll am vergangenen Samstagabend, 21. März, im Bereich Klosterhof in Betzdorf mit einem Messer hantiert und mehrere Personen bedroht haben. Wie die Polizeiinspektion (PI) Betzdorf berichtet, hätten sich Zeugen bei der Polizei gemeldet, weil ihnen der Mann aufgefallen sei.







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