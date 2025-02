Sexualstraftat geahndet Mann aus AK-Land wegen Kindesmissbrauchs verurteilt 18.02.2025, 15:30 Uhr

i Ein 63-jähriger Vater aus dem Kreis Altenkirchen wurde für den Missbrauch an seinen Töchtern auf zwei Jahre Freiheitsstrafe verurteilt. Ins Gefängnis muss er aber nicht. Thomas Leurs

Zwei Jahre Haft auf Bewährung. So lautet das Urteil für einen Vater, der seine Töchter zum Teil schwer sexuell missbraucht hat. Davon ist der Richter überzeugt. Dass der Mann einer Gefängnisstrafe entgangen ist, liegt auch an seinem Geständnis.

Zwei Jahre Freiheitsstrafe auf Bewährung erhält ein 63-Jähriger aus dem Kreis Altenkirchen (unsere Zeitung berichtete). Die zuständige Kammer am Landgericht in Koblenz sieht es als erwiesen an, dass der Angeklagte Rolf K. (Name geändert) seine beiden Töchter über einen Zeitraum von zehn Jahren zum Teil schwer sexuell missbraucht hat.

