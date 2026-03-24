Auch Jahre nach seinem Tod fällt vielen Bürgern der Name Manfred Singer ein, wenn sie an die Gastronomie in der Region Betzdorf-Kirchen denken. Was er unserer Zeitung anlässlich seines Ruhestands sagte, liest sich heute so aktuell wie vor 16 Jahren.
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„Das war die Zeit, in der die Gastronomie lief.“ Das sagte Manfred Singer unserer Zeitung im Oktober 2010 mit Blick auf die 70er-Jahre. Da war er 66 Jahre alt und kurz vor dem Ruhestand. Bis heute verbinden viele sein Gesicht mit der gastronomischen Szene in der Region Betzdorf-Kirchen.