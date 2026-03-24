In Kirchen und Betzdorf
Manfred Singer prägte Waldhof und  Hohenzollerngarten
34 Jahre lang war Manfred Singer das Gesicht des Waldhofs im Kirchener Stadtteil Herkersdorf. Zuvor prägte er den Hohenzollernga
34 Jahre lang war Manfred Singer das Gesicht des Waldhofs im Kirchener Stadtteil Herkersdorf. Zuvor prägte er den Hohenzollerngarten an der Wilhelmstraße in Betzdorf.
Archiv Eva-Maria Stettner

Auch Jahre nach seinem Tod fällt vielen Bürgern der Name Manfred Singer ein, wenn sie an die Gastronomie in der Region Betzdorf-Kirchen denken. Was er unserer Zeitung anlässlich seines Ruhestands sagte, liest sich heute so aktuell wie vor 16 Jahren.

Lesezeit 2 Minuten
„Das war die Zeit, in der die Gastronomie lief.“ Das sagte Manfred Singer unserer Zeitung im Oktober 2010 mit Blick auf die 70er-Jahre. Da war er 66 Jahre alt und kurz vor dem Ruhestand. Bis heute verbinden viele sein Gesicht mit der gastronomischen Szene in der Region Betzdorf-Kirchen.

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