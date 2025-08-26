Nach zwei Jahren intensiver Ausbildung an der renommierten Malschule von Gerd Knapp und mehreren Ausstellungen, unter anderem in der Schweiz, zeigt die Malerin Katja Bischoff in Gebhardshain, wie konsequent sie ihre Sprache in Acryl entwickelt hat.

Kunst von der Malerin Katja Bischoff ist seit Montag in der Volksbank in Gebhardshain hautnah zu erleben, zudem gibt es eine Möglichkeit, sich ein Stück kreativen Schaffens für die eigenen vier Wände zu sichern. „Schon als Kind hat sie den Stift nicht mehr aus der Hand gelegt“, erzählt Marianne Dietershagen, die Mutter der Malerin, stolz.

Was damals spielerisch begann, hat sich inzwischen zu einer beeindruckenden künstlerischen Laufbahn entwickelt. Nach zwei Jahren intensiver Ausbildung an der renommierten Malschule von Gerd Knapp und mehreren Ausstellungen, unter anderem in der Schweiz, zeigt die Malerin nun, wie konsequent sie ihre Sprache in Acryl entwickelt hat. Die großformatigen Acrylbilder tragen die Handschrift einer Künstlerin, die mit viel Leidenschaft und Energie, fast naturistisch malt, wodurch Bilder entstehen, die nicht nur betrachtet, sondern erlebt werden.

Präsentation begeistert

Ihre Arbeiten sind großflächig, oft raumgreifend und zugleich voller feiner Nuancen. Da, wo kraftvolle Farbflächen dominieren, entstehen stille Momente. Dort wo die Leinwand in Schichten und Farben aufleuchtet, offenbart sich eine Tiefe, die zum längeren Verweilen zwingt. Mehr noch als ihr materieller Wert ist die emotionale Wucht, die diese Werke ausstrahlen.

Auch die Mitarbeiter der Bank, Vorstandsmitglied Manuel Weber und Kundenberater Bruno Seibert sind begeistert, die Werke präsentieren zu dürfen. „Wir sind fast ein wenig neidisch“, so Seibert. Er sei nicht kreativ, habe nur „Malen nach Zahlen“ als Kind gezeichnet, und Manuel Weber ergänzt lachend: „Ich bin nicht weiter als ´Das Haus vom Nikolaus` gekommen“.

„Schon als Kind hat sie den Stift nicht mehr aus der Hand gelegt.“

Marianne Dietershagen, die Mutter der Malerin.

Zwar hätten sich die Veranstalter und die Künstlerin zur Eröffnung noch ein paar Gäste mehr gewünscht, eine leise Enttäuschung war spürbar, doch die Qualität und Ausdruckskraft der Bilder lassen keinen Zweifel: Hier zeigt sich ein Talent, das seinen Weg geht.