Versteigerung in Pracht
Malen hoch zu Ross: Ungewöhnliches Kunstprojekt 
Malen auf dem Pferderücken – und dann wird die Kunst für den guten Zweck versteigert: Diese Idee hatte jetzt Tina Schumacher aus
Malen auf dem Pferderücken – und dann wird die Kunst für den guten Zweck versteigert: Diese Idee hatte jetzt Tina Schumacher aus Pracht, die damit Menschen mit und ohne Behinderung zusammenbrachte.
Tina Schumacher

Malen auf dem Pferderücken – und dann wird die Kunst für den guten Zweck versteigert: Diese Idee hatte jetzt Tina Schumacher aus Pracht, die damit Menschen mit und ohne Behinderung zusammenbrachte.

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Eine ungewöhnliche Idee brachte jetzt eine beachtliche Spendensumme zusammen: Die Prachterin Tina Schumacher, die schon länger ihre zwei Leidenschaften, nämlich das Reiten und die Inklusion, beruflich zusammengeführt hat, hatte kürzlich die Idee zu einem inklusiven Kunstprojekt, bei dem insgesamt 2235 Euro für den guten Zweck zusammenkamen.
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