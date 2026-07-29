Die Karnevalsgesellschaft Malberg baut in Eigenleistung eine neue Wagenhalle – doch die Finanzierung ist offen. Spenden werden dringend gebraucht, sonst steht die Zukunft des Karnevalsumzugs auf dem Spiel.
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Die Karnevalsgesellschaft „Rot-Weiss“ 1934 Malberg sammelt Spenden, um den Bau der neuen Wagenbauhalle zu realisieren. Der entsprechende Aufruf ist auf der offiziellen Website der KG Malberg zu finden, wo auch auf die finanzielle Unterstützung durch den Förderverein hingewiesen wird.