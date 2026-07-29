Es werden Spenden gebraucht
Malberger Karnevalisten kämpfen um neue Wagenbauhalle
Die Vorsitzende der Malberger Karnevalsgesellschaft, Katharine Diekert, und Schatzmeister Alexander Grüneberg auf dem von der Or
Die Vorsitzende der Malberger Karnevalsgesellschaft, Katharine Diekert, und Schatzmeister Alexander Grüneberg auf dem von der Ortsgemeinde zur Verfügung gestellten Platz, auf dem die neue Halle errichtet werden soll.
Gaby Wertebach

Die Karnevalsgesellschaft Malberg baut in Eigenleistung eine neue Wagenhalle – doch die Finanzierung ist offen. Spenden werden dringend gebraucht, sonst steht die Zukunft des Karnevalsumzugs auf dem Spiel.

Lesezeit 2 Minuten
Die Karnevalsgesellschaft „Rot-Weiss“ 1934 Malberg sammelt Spenden, um den Bau der neuen Wagenbauhalle zu realisieren. Der entsprechende Aufruf ist auf der offiziellen Website der KG Malberg zu finden, wo auch auf die finanzielle Unterstützung durch den Förderverein hingewiesen wird.
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