Jugendarbeit hat sich im Jahr 2025 verändert. Das betonen die Sozialpädagogen Dominic Pritz und Elisabeth Born-Hild vom Kompa Altenkirchen. Sie sind für die mobile aufsuchende Jugendarbeit zuständig und beobachten Veränderungen in der Gesellschaft.
Lesezeit 3 Minuten
Dominic Pritz und Elisabeth Born-Hild sind Ansprechpartner für Kinder und Jugendliche in Altenkirchen, die niemanden zum Reden haben. So zeigen die beiden pädagogischen Fachkräfte Präsenz in der Kreisstadt und sind nicht nur im Kinder- und Jugendzentrum Kompa in der Altenkirchener Innenstadt für das junge Publikum da.