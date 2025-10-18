Jugendarbeit in Altenkirchen „Maja-Mobil“ vom Kompa hilft, wo Ansprechpartner fehlen 18.10.2025, 15:00 Uhr

i Elisabeth Born-Hild und Dominic Pritz stehen neben dem "Maja-Mobil" - hierbei handelt es sich um ein Angebot des Kompa Altenkirchen zur aufsuchenden Jugendarbeit in der Kreisstadt. Annika Stock

Jugendarbeit hat sich im Jahr 2025 verändert. Das betonen die Sozialpädagogen Dominic Pritz und Elisabeth Born-Hild vom Kompa Altenkirchen. Sie sind für die mobile aufsuchende Jugendarbeit zuständig und beobachten Veränderungen in der Gesellschaft.

Dominic Pritz und Elisabeth Born-Hild sind Ansprechpartner für Kinder und Jugendliche in Altenkirchen, die niemanden zum Reden haben. So zeigen die beiden pädagogischen Fachkräfte Präsenz in der Kreisstadt und sind nicht nur im Kinder- und Jugendzentrum Kompa in der Altenkirchener Innenstadt für das junge Publikum da.







Artikel teilen

Artikel teilen