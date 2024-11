Antwort auf CDU-Anfrage: Standort an der Sieg ist nach Schließung der Geburtshilfe Hachenburg "von großer Bedeutung" Mainz tritt Gerüchten entgegen: Für Gesundheitsminister Hoch ist Kinderklinik Kirchen gesichert 18.10.2024, 06:46 Uhr

i Droht dem Krankenhaus Kirchen ein ähnliches Schicksal wie der Einrichtung in Altenkirchen? Das Mainzer Gesundheitsministerium versucht, in seiner Antwort auf eine Kleine Anfrage aus CDU-Reihen die Wogen zu glätten. Eine Schließung der Pädiatrie ist demnach kein Thema. Archivfoto: Markus Kratzer Markus Kratzer

Kreis Altenkirchen. Das Gerücht, die Pädiatrie in Kirchen werde geschlossen, machte schnell die Runde. Das DRK als Träger ruderte schnell zurück. Aus der CDU gab es dazu eine Anfrage an die Landesregierung. Jetzt liegen die Antworten vor.

Wie geht es nach der Schließung des DRK-Krankenhauses Altenkirchen mit dem Standort Kirchen weiter? Auf die plötzliche Ankündigung vor wenigen Wochen, die beiden Kinderstationen an der Sieg sollen geschlossen werden, reagierte der Träger schnell mit einem Dementi, kündigte an, das Angebot in Kirchen erhalten und sogar verbessern zu wollen.

