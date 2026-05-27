Kult-Event in Freusburg
Maimarkt: Wenn Handwerkskunst auf Live-Musik trifft
Das herrliche Ambiente lockt Besucher an.
Das herrliche Ambiente lockt Besucher an.
Archiv Freusburger Mühle. Freusburger Mühle

Seit 15 Jahren zieht der Maimarkt in Kirchener Stadtteil Freusburg alle zwei Jahre Tausende Besucher an. Neben regionaler Handwerkskunst von Holzschnitzern und Messerbauern gibt es ein buntes Livemusik-Programm. Über 70 Aussteller sind dabei. 

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Zufrieden lächelnd sitzt Dirk Philipp auf einer Bank in der Freusburger Mühle und blinzelt in die Sonne. „So ein Wetter sollten wir beim Maimarkt haben“, sagt er. Udo Ebach, der neben ihm sitzt, nickt zustimmend. Die beiden Männer freuen sich schon auf das Markttreiben am Samstag, 30.

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