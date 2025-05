Maimarkt in Wissen veredelt den Muttertag

„Alles neu macht der Mai“ heißt es in einem alten Kinder- und Frühlingslied. Das trifft Jahr für Jahr auch auf den Maimarkt in Wissen zu. Gleichwohl dürfen sich Jung und Alt auf bewährte Eckpunkte freuen.

Wie lässt sich der Frühling optimal feiern? Richtig, beim beliebten Maimarkt in Wissen. Mit einem bunten Programm für Groß und Klein, zahlreichen Marktständen, verkaufsoffenem Einzelhandel und Livemusik wird die Siegstadt am Sonntag, 11. Mai, ein ideales Ausflugsziel für die ganze Familie – perfekt auch für den Muttertag.

Organisiert von der Aktionsgemeinschaft Treffpunkt Wissen erwartet die Besucher von 11 bis 18 Uhr ein vielfältiges Angebot in der Rathausstraße und der angrenzenden Fußgängerzone. Kinderaktionen, kulinarische Köstlichkeiten und ein großes Warenangebot lassen kaum Wünsche offen. Die Einzelhandelsgeschäfte öffnen von 12 bis 17 Uhr ihre Türen und laden mit Aktionen, Schnäppchen und kompetenter Beratung zum Stöbern ein.

i Viel Wert legt der veranstaltende Treffpunkt Wissen darauf, dass der Maimarkt auch für Kinder ein unterhaltsames Ziel ist. Thomas Hoffmann. Treffpunkt Wissen

Eröffnet wird der Markt um 11 Uhr auf der Bühne am Treffpunkt-Platz vor der ehemaligen Post. Treffpunkt-Vorsitzender Thomas Kölschbach und seine Stellvertreterin Britta Bay werden die Gäste willkommen heißen. Dort startet im Anschluss gleich das abwechslungsreiche Bühnenprogramm mit Vorführungen der Tanzschule „Tanz ins Glück“ aus Roth (11.15 Uhr), verschiedenen Tanzgruppen der DJK Wissen-Selbach (13 Uhr), einem Fotoshooting und gemeinsamen Tanz auf der Bühne mit den Paw-Patrol-Figuren Skye, Marshal und Chase (14 Uhr).

Ab etwa 15.30 Uhr schließt sich ein ganz besonderes musikalisches Schmankerl an, denn dann erobert die heimische Band Street Life die Bühne. Mit ihrem Programm „80s Flashback“ entführen Ernst Wagner (Bass), Elmar Hüsch (Keyboards), Marco Bussi (Schlagzeug), Dominik Weitershagen (Gitarre) und Sänger Michael Niess (ehemals Soho) das Publikum in die Zeit jenes denkwürdigen Jahrzehnts – mit Hits von Queen bis a-ha, von Phil Collins bis Tears for Fears. Der Eintritt ist frei.

Breit gefächertes Warensortiment

In der Innenstadt präsentieren mehr als 30 Marktstände ein breites Angebot von Gewürzen, Schmuck, Lederwaren, Kleidung, Holz- und Haushaltswaren sowie Büchern. Neben bekannten Anbietern gibt es auch in diesem Jahr wieder neue Entdeckungen.

Kinder dürfen sich auf zahlreiche Attraktionen freuen: Karussell, Hüpfburg, Schminken. Auch die Helfer der DJK Wissen-Selbach lassen sich wieder einiges einfallen. Wer will, kann darüber hinaus gemeinsame Fotos mit den Figuren aus der Kinderserie „Paw Patrol“ machen – etwa zu festen Zeiten auf dem Marktplatz (12 Uhr), Treffpunkt-Platz (14 Uhr) und auf der Treppe der Sparkasse Westerwald-Sieg (16 Uhr).

Für das leibliche Wohl ist in bewährter Weise bestens gesorgt: Imbiss-Stände und die Wissener Gastronomie bieten leckere Speisen und Getränke. Die Alten Herren der Sportfreunde Schönstein (auf dem Marktplatz) sowie die Handballfreunde des SSV95 Wissen (gegenüber der Bühne) werden dafür sorgen, dass der Durst keine Chance hat.