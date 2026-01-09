Meckernder Neuzugang Madonna wird im Tierpark Niederfischbach aufgepäppelt Gaby Wertebach 09.01.2026, 16:00 Uhr

i Sie ist schon hübsch, die zehnjährige Waliserschwarzhalsziege Madonna, die jetzt im Tierpark Niederfischbach lebt. Georg Braas

Pate für walisische Schwarzhalsziege gesucht. Der zehnjährige Neuzugang lebt derzeit im Winterstall und gewöhnt sich langsam an die neue Umgebung.

Der Tierpark in Niederfischbach hat seit rund zwei Wochen einen Neuzugang mit dem populären Namen Madonna. Der hat allerdings nichts zu tun mit der Sängerin, welche die Popkultur über Jahrzehnte hinweg revolutioniert hat, sondern es handelt sich um eine walisische Schwarzhalsziege, deren Haarpracht allerdings der ihrer menschlichen Namensvetterin in nichts nachsteht.







Artikel teilen

Artikel teilen