Von Ende 2026 bis Juli 2027 soll die Siegstrecke einer Generalsanierung unterzogen werden. Wieso ausgerechnet in einer zeitlichen Phase, in der noch die B62-Großbaustelle in Mudersbach den Zugang ins Siegerland einschränkt?

Bald wird die Bahnstrecke zwischen Troisdorf und Siegen wahrscheinlich für mehrere Wochen total gesperrt sein. In der Baustelleninfo der Deutschen Bahn (DB) sind zwar nur für zwei Abschnitte der Siegstrecke Totalsperrungen eingeplant für den Zeitraum zwischen 22. August und 12. September. Aber aus einer Sitzungsvorlage zur Verbandsversammlung des Zweckverbandes „go.Rheinland“ hervor, dass aufgrund kurzfristiger Informationen der DB InfraGo die Abschnitt zwischen Troisdorf und Siegen durchgehend gesperrt wird von 22. August bis 12. September.

Die Einschränkungen, die mit den Arbeiten ab dem 22. August einhergehen, sind nur ein Vorgeschmack auf die Belastungen, die ab Ende 2026 bis Juli 2027 im Zuge der Generalsanierung der Siegstrecke zu erwarten sind - die zudem in eine Phase fällt, in der in Mudersbach die Großbaustelle der B62 den Zugang ins Siegerland noch einschränken wird. Könnte der gewählte Zeitraum für die Generalsanierung mit einem anderen Großprojekt zusammenhängen? Ab Januar 2028 sollen Verbindungen auf der linken Rhein-Seite einer umfassenden Erneuerung und Modernisierung unterzogen werden.

Siegstrecke noch nicht gewappnet für umgeleiteten Verkehr?

Die Baustellen sollen gebündelt werden, was wiederum Vollsperrungen mit sich zieht. Konkret geht es um insgesamt rund 175 Kilometer. Das ist dem Faktenblatt Generalsanierung der DB zu entnehmen. Demnach bringen vor allem Güterzüge die Strecke Köln-Bonn-Koblenz an ihre Kapazitätsgrenze. Man kann davon ausgehen, dass die DB den Transport von Waren während der Baumaßnahmen nicht einfach einstellen wird. Umleitungen werden nötig. Und dafür ist auch die Siegstrecke vorgesehen, deren Generalsanierung zumindest nach Plan dann seit rund einem halben Jahr abgeschlossen sein wird – und somit für die Zusatzbelastungen besser gewappnet sein könnte, als dies jetzt noch der Fall ist. Dazu passt, dass die Siegstrecke nach derzeitigem Stand offenbar nicht ausreichend vorbereitet ist auf umgeleiteten Verkehr in größerem Stil.

Im Dezember hat die DB Netz AG noch für den Zeitraum zwischen 10. Juli und 11. Dezember 2026 eine temporäre Überlastungserklärung für die Strecken Troisdorf-Betzdorf und Betzdorf-Siegen ausgesprochen. Davon betroffen sind noch zahlreiche weitere Strecken in Deutschland. Gemein haben sie alle, dass sie als Umleitungen dienen sollen „im Zuge der anstehenden Maßnahmen, insbesondere Generalsanierungen 2025 und 2026. „Die umgeleiteten Verkehre führen zu einer temporären Überlastung dieser“, heißt es wörtlich in den Erläuterungen zu den Überlastungserklärungen. Und weiter: „Die notwendigen Sperrungen der zu sanierenden Strecken bedeuten eine umfangreiche Umleitung des Schienenverkehrs über verschiedene Alternativstrecken. Die betroffenen Strecken können den prognostizierten Anstieg der Verkehre nicht vollständig aufnehmen. Die zu erwartende sehr hohe Auslastung der Strecken erfordert, diese Abschnitte temporär für überlastet zu erklären.“