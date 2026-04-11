Mehr Anmeldungen 2025 Lust auf Gewerbe ist im AK-Land deutlich zu spüren Markus Kratzer 11.04.2026, 14:00 Uhr

i Bei den Betriebsgründungen liegt landesweit der Wirtschaftszweig "Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen" vorne. Daran hat sich 2025 nichts geändert. Hannes P. Albert. picture alliance/dpa

Schlechte Nachrichten aus der Wirtschaft gibt es zur Genüge. Dass aber nicht alles schlecht läuft, verrät ein Blick in die Statistik: Denn 2025 sind die Gewerbeanmeldungen im Kreis Altenkirchen deutlich in die Höhe geschnellt.

Im vergangenen Jahr sind im AK-Land 1202 Gewerbe angemeldet worden. Das ist ein Anstieg von 13,5 Prozent im Vergleich zu 2024, als das Statistische Landesamt zwischen Herdorf und Horhausen noch 1059 Anmeldungen zählte. Prozentual liegt der Kreis damit deutlich über dem Landesdurchschnitt.







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