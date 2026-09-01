Mehr Platz für Musik „Loud and Proud“-Festival zieht um in größere Hallen Thomas Hoffmann 01.09.2026, 09:00 Uhr

i Der Vorsitzende des Vereins CVJM Loud and Proud e.V., Fabian Strunk, freut sich gemeinsam mit seiner Ehefrau Karina auf das Festival "Loud and Proud", das am 18. und 19. September im Wissener Kulturwerk Menschen aus aller Welt durch Musik in christlicher Botschaft verbinden und inspirieren soll. Thomas Hoffmann

Internationale Rockacts und christliche Botschaften: Das „Loud and Proud“-Festival zieht knapp 1800 Besucher an und ist nahezu ausverkauft. Warum die Macher mit lauter Musik Erweckung suchen und nun größere Hallen brauchen, lesen Sie hier.

Am Freitag, 18. September, und Samstag, 19. September, ist es wieder so weit. Das Wissener Kulturwerk wird für zwei Tage zum Zentrum des Festivals „Loud and Proud“. Bands aus aller Welt wie Stryper, Kutless, War of Ages oder Chaotic werden sich ein Stelldichein geben.







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