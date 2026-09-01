Internationale Rockacts und christliche Botschaften: Das „Loud and Proud“-Festival zieht knapp 1800 Besucher an und ist nahezu ausverkauft. Warum die Macher mit lauter Musik Erweckung suchen und nun größere Hallen brauchen, lesen Sie hier.
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Am Freitag, 18. September, und Samstag, 19. September, ist es wieder so weit. Das Wissener Kulturwerk wird für zwei Tage zum Zentrum des Festivals „Loud and Proud“. Bands aus aller Welt wie Stryper, Kutless, War of Ages oder Chaotic werden sich ein Stelldichein geben.