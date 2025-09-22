An beiden Tagen ausverkauft Loud and Proud-Festival: Wenn Metal auf Glauben trifft 22.09.2025, 13:00 Uhr

i Die Band Pillar (deutsch: Säule), vor mehr als 25 Jahren in Kansas gegründet, kam mit ihrer Musik beim Publikum bestens an. Louis Wielandt

Wenn rund um das Wissener Kulturwerk alle Parkplätze belegt sind, ist das ein deutliches Zeichen für viele auswärtige Gäste (zusätzlich zu all jenen, die per Bahn anreisen). Sie alle strömten zum 15. Loud and Proud-Festival.

Mehr als 1800 Gäste aus über 20 Ländern fanden am Freitag und Samstag den Weg ins ausverkaufte Wissener Kulturwerk, um dort internationale Top-Acts der christlichen Rock- und Metalszene wie Pillar, Disciple oder Stryper zu erleben und mit ihnen den christlichen Glauben zu feiern.







