Bald hat die Kneipe in der Betzdorfer Stadthalle wieder eröffnet. Aus der Hellerklause wird das Plan B. Inhaber Flo Schneider, der bereits die „Linde“ betreibt, verrät, was er den Gästen bieten will.
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Als unsere Zeitung Flo Schneider und seine Frau Aline in der Kneipe der Stadthalle Betzdorf trifft, sind sie beschäftigt. Wie sollte es auch anders sein – der Inhaber der Schankwirtschaft „Zur Linde“ expandiert. Das Logo des Plan B – so heißt die Stadthallenkneipe Hellerklause nun – prangt bereits am Eingang und der prominent an der Straße.