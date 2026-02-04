Die Kündigungen zweier verantwortlicher Ärzte in der Kinder- und Jugendpsychiatrie (KJP) in Altenkirchen treibt auch die Parteien im Westerwald um. Ist die Versorgung von jungen Menschen gefährdet? Ist eine Lösung in Sicht?
Wie geht es weiter in der Kinder- und Jugendpsychiatrie (KJP) in Altenkirchen? Diese Frage beschäftigt derzeit viele, nachdem Chefarzt Andreas Vidal und sein Stellvertreter Torsten Brömel ihre Kündigung eingereicht haben. Nach Informationen unserer Zeitung laufen derzeit Gespräche.