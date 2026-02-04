Nach Kündigung zweier Ärzte
Lösung für Kinder- und Jugendpsychiatrie gefordert
Die Kinder- und Jugendpsychiatrie ist in den Räumen des ehemaligen DRK-Krankenhauses in Altenkirchen untergebracht. Nach der Kündigung zweier leitender Ärzte laufen aktuell Gespräche über die Zukunft der Einrichtung.
Markus Kratzer

Die Kündigungen zweier verantwortlicher Ärzte in der Kinder- und Jugendpsychiatrie (KJP) in Altenkirchen treibt auch die Parteien im Westerwald um. Ist die Versorgung von jungen Menschen gefährdet? Ist eine Lösung in Sicht?

Lesezeit 2 Minuten
Wie geht es weiter in der Kinder- und Jugendpsychiatrie (KJP) in Altenkirchen? Diese Frage beschäftigt derzeit viele, nachdem Chefarzt Andreas Vidal und sein Stellvertreter Torsten Brömel ihre Kündigung eingereicht haben. Nach Informationen unserer Zeitung laufen derzeit Gespräche.

