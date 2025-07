Das Urteil im Prozess um einen Überfall in der VG Kirchen, bei dem ein Mann mit einem Hammer am Kopf verletzt wurde, lässt auf sich warten. Nachdem der Hauptbeschuldigte sein Schweigen gebrochen hat, sieht der Richter weiteren Klärungsbedarf.

Drei Prozesstage lang war aus den drei Angeklagten nichts herauszubekommen. Das Trio, dem vorgeworfen wird, zu den fünf Personen zu gehören, die Ende August 2023 einen heute 39-Jährigen in dessen Wohnung in der Verbandsgemeinde Kirchen überfallen zu haben, schwieg beharrlich. Am vierten Verhandlungstag packte dann einer der Angeklagten aus und äußerte sich zur Tat. Dies hat nun auch den Hauptbeschuldigten veranlasst, seine Sicht der Dinge darzustellen.

Und die ist, wen dürfte es verwundern, etwas anders gelagert als die des Opfers. Laut Pascal W. (alle abgekürzten Namen von der Redaktion geändert) will er in jener Tatnacht zuerst mit seiner damaligen Freundin bei der Frau gewesen sein, der der später überfallene Torben S. nach eigenen Angaben 36 Euro geschuldet habe. Die habe W. dann von einer deutlich höheren Summe (mehrere Hundert Euro) berichtet, die sie von S. zu bekommen habe. Doch sie werde immer wieder vertröstet. In der Einlassung des Angeklagten, die seine Verteidigerin Maike Naumiuk im Gerichtssaal verliest, ist dann von einem leeren Kühlschrank die Rede, die W. damals in der Wohnung geöffnet habe. Da sei er sauer geworden, weil er genau gewusst habe, dass S. sich regelmäßig in Aachen mit Drogen eindecken und diese dann daheim verkaufen würde. Erst eine Woche vor der Tat, so die Aussage, habe sich S. Drogen im Wert von 1000 Euro beschafft. Dennoch, so der Vorwurf, habe er seine Schulden nicht zurückgezahlt.

„S. hätte die Sachen wiederbekommen, wenn er bezahlt hätte.“

Der Angeklagte Pascal W. gibt an, einen Computer und eine Kaffeemaschine als „Pfand“ mitgenommen zu haben.

W. sei dann mit seiner Freundin zu dem Haus gefahren, in dem S. lebt. Julian T., der damals an derselben Adresse gemeldet war (auch dieser soll an dem Überfall beteiligt gewesen sein, ist aber aktuell flüchtig) habe ihn hereingelassen. Er habe dann die Tür zur Wohnung von S. „aufgehauen“. Dieser habe zu einem Knüppel, „einer Art Baseballschläger“, gegriffen. Daraufhin habe er einen „Vollgummihammer“ aus einer Werkzeugkiste genommen. Die Schläge auf den Kopf räumt der Angeklagte ein, aber auch er selbst sei am Arm getroffen worden. „Ich hab den leider mehr verletzt, als der mich“, antwortet W. auf Nachfrage von Richter Thomas Metzger.

Dass eine Fernbedienung durch das Zimmer geflogen sei, dass jemand einen Schraubenzieher auf S. gerichtet habe – das alles findet sich auch in der Einlassung von W. wieder. Mündlich ergänzt er dann, dass vor der Tat nichts mit den anderen abgesprochen worden sei und diese auch nicht gewusst hätten, was er vorhatte. Auf die Frage des Vorsitzenden, warum er sich erst jetzt zur Tat einlasse, antwortet W., dass er zwar keinen habe beschuldigen wollen, dass aber im Prozess „zu viele Falschaussagen“ gemacht worden seien. Den Computer und die Kaffeemaschine habe er nach der Tat als „Pfand“ mitgenommen und in dem Haus der Frau deponiert, der S. Geld geschuldet habe. Diese habe „nicht viel dazu gesagt“. „S. hätte die Sachen wiederbekommen, wenn er bezahlt hätte“, so der Angeklagte. Dass Julian T. noch einen Subwoofer mitgenommen habe, habe er nicht bekommen. „Das muss passiert sein, als ich schon draußen war“, sagt Pascal W. Die beiden Mitangeklagten Max R. und Melanie F. habe er vorher gekannt, F. habe er in der Wohnung in jener Nacht gar nicht wahrgenommen. Er bereue die Tat und verweist auf ein Anti-Gewalt-Training in der Justizvollzugsanstalt, dass ihm gutgetan habe.

In zwei wichtigen Punkten unterscheiden sich die Aussagen von Pascal W. und Torben S., der am zweiten Verhandlungstag im Zeugenstand befragt worden war. Zum einen geht es um die Höhe der Schulden, die S. gehabt habe. Hier wurden im Laufe des Prozesses schon eine Reihe unterschiedlicher Beträge genannt. Zum anderen bleibt die Frage offen, ob sich W. und S. mit Waffen oder Werkzeugen einen Kampf geliefert haben. Hier hatte auch der Angeklagte Max R. kein Licht ins Dunkel der Tatnacht bringen können. Er hatte vor einer Woche ausgesagt, dass W. mit einem Hammer in der Hand gemeinsam mit T. in die Wohnung von Torben S. gegangen sei. Er selbst sei den beiden 15 bis 30 Sekunden später gefolgt. Die Wohnung von S. habe er offen vorgefunden, W. und das Opfer hätten sich hinter dem Sofa befunden, das als Raumteiler dient. Er habe die Verletzungen am Kopf von S. bemerkt. Ob W. im Anschluss weiter auf den Überfallenen eingeschlagen habe, könne er nicht mehr sagen.

Die Einlassungen der beiden Angeklagten haben jedenfalls den Zeitplan des Gerichts ordentlich durcheinandergebracht. Denn eigentlich sollte der Richterspruch in dieser Woche erfolgen. Doch vor den Plädoyers und dem Urteil sieht es der Vorsitzende Richter als notwendig an, die Zeugenbefragungen fortzusetzen. Deshalb wird eine Entscheidung frühestens Anfang September fallen.