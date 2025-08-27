Zum 100-jährigen Bestehen organisiert die Freiwillige Feuerwehr Berod ein großes Fest für den Ort, die Familien und die Jubiläumstruppe selbst. Dabei weist die Chronik auf beinahe doppelt so langes Engagement hin.

Am 22. Februar 1925 wurde die Freiwillige Feuerwehr Berod gegründet. „Damals taten sich einige Interessierte zusammen und Wilhelm Krug, der Dritte, wurde zum Kommandanten gewählt“, schildert Pascal Müller, seit 2019 amtierender Wehrführer der 37-köpfigen Truppe, die Anfänge.

Diese allerdings hatten eine Vorgeschichte, wie aus der aktuellen Chronik hervorgeht: „Bereits 1843 wird im Brandkataster von Berod ein Feuerleiterhaus mit Inventar, bestehend aus Leitern, Eimern, Äxten, Brandhaken und so weiter benannt“, heißt es dort. Die offizielle Gründung indes war der Startschuss für ein über Jahrzehnte währendes erfolgreiches Wachstum.

i Der Löschzug Berod um das Jahr 1970, in dem auch das heutige Feuerwehrhaus fertiggestellt wurde. Bereits damals legten die Verantwortlichen - ebenso wie heute - den Fokus auf Einsatzbereitschaft und moderne Mittel zur Feuer- und Katastrophenbekämpfung. Fotoarchiv der FW Berod. unbekannt

So wurde beispielsweise im Jahr 1970 das Feuerwehrhaus fertiggestellt und auch die Ausrüstung immer weiter modernisiert, sodass der Löschzug heute über ein mittleres Löschfahrzeug (MLF), ein Mehrzwecktransportfahrzeug (MZF) ein Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) und einen Einsatzleitwagen (ELW1) inklusive Drohne verfügt. Insbesondere Letztere ist bei vielen Einsätzen in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld gefragt.

Mit etwa 50 Einsätzen im Jahr ist die Mannschaft aus Feuerwehrfrauen und -männern mitsamt Jugendfeuerwehr um Pascal Müller ein fester Bestandteil der Sicherheitsarchitektur in Ort und Verbandsgemeinde. „Natürlich müssen Familie und Arbeitgeber mitziehen“, nennt Pascal Müller, Ehemann und Vater von zwei Kindern, eine Voraussetzung für das oftmals zeitintensive ehrenamtliche Engagement, das durch die Planungen zum 100-jährigen Bestehen – die seit mehr als einem Jahr laufen – noch verstärkt wurde.

i Der Löschzug Berod zeigt sich zum Jubiläum am 6. und 7. September in bester Verfassung Technisch auf dem modernsten Stand wird die Truppe um Wehrführer Pascal Müller unter anderem historische und aktuelle Mittel zur Brandbekämpfung vorführen. Fotoarchiv der FW Berod. unbekannt

„Wir wollen den Bürgerinnen und Bürgern und nicht zuletzt der Truppe selbst ein tolles Fest bieten“, freut sich der Wehrführer auf das Wochenende am 6. und 7. September. Dann wird sich der Platz am neu hergerichteten Gelände des Bürgerhauses für zwei Tage in einen Hotspot mit zahlreichen Aktivitäten verwandeln: Während beispielsweise am Backes Köstlichkeiten auf die Besucher warten, werden historische und moderne Fahrzeuge die Geschichte und Leistungsfähigkeit des Löschzugs illustrieren.

Den Auftakt bildet ein Kommers am Samstagabend (19 Uhr) im Festzelt, dort wird danach die Partyband California für Hitstimmung sorgen. Ein Zeltgottesdienst am Sonntagmorgen um 10 Uhr eröffnet den durch den Posaunenchor Höchstenbach musikalisch mitgestalteten Familientag, bei dem für groß und klein vieles geboten wird. So wird die Rettungshundestaffel des DRK Altenkirchen die Fähigkeiten der Vierbeiner bei der Suche nach vermissten Personen ebenso demonstrieren wie die Reservistenkameradschaft Dreisbacher Land etwa Überlebensstrategien in freier Natur. Die Erlebnisschule Wald und Wild wird in die „Geheimnisse“ der heimischen Flora und Fauna einweihen. Um 14 Uhr wartet mit der Kinder- und Showtanzgruppe In Motion ein choreografisch-optischer Leckerbissen auf die Besucher, für die an beiden Tagen der Eintritt frei ist.