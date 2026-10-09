Unfall in Niederöfen, einem Ortsteil von Neitersen: Ein Lastwagen stößt mit einem Pkw zusammen, der Brummifahrer wird in seiner Kabine eingeklemmt. Die Bergung des Lkw nimmt einige Zeit in Anspruch.
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Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Lkw und einem Pkw ist am Freitagmittag in Niederölfen eine Person leicht verletzt worden. Die Alarmierung der Feuerwehr erfolgte um 12.40 Uhr. Nach Angaben der VG-Feuerwehr Altenkirchen-Flammersfeld kollidierte nach bisherigen Erkenntnissen ein Lkw in der Schulstraße mit einem Pkw.