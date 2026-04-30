Im Graben gelandet Lkw kommt bei Molzhain von der Straße ab Thomas Leurs 30.04.2026, 15:22 Uhr

i Ein Lkw ist am Donnerstagvormittag auf der Landesstraße bei Molzhain in den Graben gefahren. Verbandsgemeindefeuerwehr Betzdorf-Gebhardshain

Zu einem Unfall mit glimpflichem Ausgang ist es am Donnerstagvormittag auf der L288 bei Molzhain gekommen. Ein Lkw kam von der Straße ab und fuhr in den Graben. Verletzt wurde niemand. Die Straße musste für die Bergungsarbeiten gesperrt werden.

Ein Lkw ist am Donnerstagvormittag auf seiner Fahrt auf der Landesstraße 288 bei Molzhain von der Fahrbahn angekommen und im Graben gelandet. Wie Markus Beichler, Wehrleiter der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain, berichtet, wurden die Feuerwehren aus Kausen, Elkenroth, Steinebach und der Rüstwagen aus Betzdorf alarmiert.







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