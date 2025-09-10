Lkw fährt sich in Mudersbach auf der Umleitungsstrecke wegen der Baustelle an der B62 fest. Ein Bergungskran ist unterwegs. Die Polizei regelt derweil den Verkehr. Und rechnet noch mit stundenlangen Einschränkungen.

Aktuell kommt es im Bereich Mudersbach-Niederschelderhütte zu erheblichen Verkehrsbehinderungen aufgrund eines feststeckenden Lkws. Das berichtet die Polizei. Vor Ort zeigt sich, dass der Lkw auf dem Weg zu einer Baustelle hoch Richtung Weiherstraße aufgrund seiner Länge und der Enge der Kurve nicht mehr weiterkommt. Ein Schwerlastkran ist unterwegs. Derzeit regelt die Polizei den Verkehr.

Der Lastkraftwagen ist mit einem viele Tonnen schweren Betonteil beladen. Derzeit blockiert die von vielen Verkehrsteilnehmern genutzte Umfahrungsstrecke der Großbaustelle der gesperrten B62. Die Bergung des Lkw wird laut Polizei noch einige Zeit dauern. Die Beamten gehen laut Pressemitteilung davon aus, dass bis zur Bergung durch den angeforderten Kran vermutlich noch mehrere Stunden vergehen dürfen.

i Durch den festgesteckten Lkw kommt es zeitweise zu kurzen Staus. Thomas Leurs

Die Polizei mahnt daher zur Nutzung der offiziell eingerichteten Umleitungsstrecke. Infolge des festgefahrenen Lkws kommt es immer wieder zu kleinen kurzen Staus.