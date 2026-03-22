Rheinland-Pfalz hat gewählt
Liveticker zur Landtagswahl im Kreis Altenkirchen zum Nachlesen
Im Wahlbüro in der Stadthalle in Altenkirchen hatten 440 Bürger Briefwahl beantragt, 400 Briefwahlunterlagen waren am Sonntag eingegangen. Insgesamt gab es in diesem Bezirk 1225 Stimmberechtigte. Die Wahlbeteiligung beurteilten die Wahlhelfer an diesem Tag als zufriedenstellend.
Sonja Roos

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Kreis AltenkirchenWK 2 – Altenkirchen (Westerwald)

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