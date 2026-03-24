Sprengkörper gefunden Liveticker: So läuft die Bombenentschärfung in Fürthen Markus Eschenauer

Daniel-D. Pirker

Sonja Roos 24.03.2026, 18:23 Uhr

i Ein Bombenfund in Fürthen hält die Einsatzkräfte in Atem. Sonja Roos

Bei Tiefbauarbeiten im Neubaugebiet von Fürthen ist eine amerikanische Splitterbombe mit Zünder gefunden worden. Der Kampfmittelräumdienst will die Bombe am heutigen Abend entschärfen. Unsere Zeitung verfolgt das Geschehen ab 18.30 Uhr im Liveticker.

Gegen 13.40 Uhr wurde bei Tiefbauarbeiten im Neubaugebiet in der Nelkenstraße in Fürthen eine amerikanische Splitterbombe mit Zünder aufgefunden. Der Kampfmittelräumdienst will die Bombe noch am Dienstagabend entschärfen. Der Gefahrenbereich wurde auf 300 Meter Radius vom Fundort im Neubaugebiet festgelegt.







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