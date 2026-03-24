Sprengkörper gefunden Liveticker: Bombe in Fürthen nach 10 Minuten entschärft Markus Eschenauer

Daniel-D. Pirker

Sonja Roos 24.03.2026, 18:23 Uhr

i Knapp 10 Minuten hat es gedauert, um 19.15 Uhr die erleichternde Nachricht - die in einem Wohngebiet in Fürthen entdeckte Bombe ist entschärft. Sonja Roos

Bei Tiefbauarbeiten im Neubaugebiet von Fürthen ist eine amerikanische Splitterbombe mit Zünder gefunden worden. Der Kampfmittelräumdienst hat die Bombe am Dienstagabend entschärft. Unsere Zeitung verfolgte das Geschehen ab 18.30 Uhr im Liveticker.

Gegen 13.40 Uhr am Dienstag wurde bei Tiefbauarbeiten im Neubaugebiet in der Nelkenstraße in Fürthen eine amerikanische Splitterbombe mit Zünder aufgefunden. Der Gefahrenbereich wurde auf 300 Meter Radius vom Fundort im Neubaugebiet festgelegt. Zahlreiche Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden.







Artikel teilen

Artikel teilen