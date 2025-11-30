Wohnzimmerflair in Stadthalle „live & acoustic“ verzaubert einmal mehr die Betzdorfer Sonja Roos 30.11.2025, 17:00 Uhr

i Wohnzimmerflair und Musiker, denen man die Freude am Spielen anhört - das gab es am Samstag wieder bei "Live and acoustic" in der ausverkauften Betzdorfer Stadthalle. Sonja Roos

Bereits zum 13. Mal verwandelt die Formation „live & acoustic“ rund um Musiker Björn Hintze am letzten Samstag im November die Stadthalle Betzdorf in ein musikalisches Wohnzimmer für einen bunten Streifzug durch 60 Jahre Rock- und Popgeschichte.

Für viele gehören die Konzerte von „live & acoustic“ schon fest zur Vorweihnachtszeit, denn der Zusammenschluss von 18 Musikern, die sich einfach aus der Freude am Tun zusammenfinden, ein Wochenende intensiv proben und dann das Ergebnis in einem fast dreistündigen Konzert zum Besten geben, ging am Samstag bereits in die 13.







