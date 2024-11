Ausgezeichnete Kultur Lions und Rotary zeichnen Kulturschaffende aus 12.11.2024, 16:20 Uhr

i Helmut Nöllgen vom Kulturbüro Haus Felsenkeller in Altenkirchen (Mitte, vordere Reihe) wurde am Sonntagnachmittag in der Birnbacher Kirche mit dem Kulturpreis der beiden Serviceclubs im Westerwald, Rotary und Lions, ausgezeichnet. Über Anerkennungspreise durften sich jeweils Volker Müller-Strunk (rechts vorne) vom Amatheurtheater "Die Oase" in Montabaur sowie Jutta Linden-Quirnbach (Zweite von rechts) von der Kulturreihe "Kultur im Keller" in Montabaur freuen. Sonja Roos

Ohne Kultur geht das Licht aus – dieser Spruch wurde gerne während der Pandemie bemüht, doch auch nach Corona braucht die heimische Kultur Unterstützung. Dafür vergeben die Serviceclubs Westerwald jährlich den Kulturpreis.

Was für ein Ambiente für die Verleihung eines Kulturpreises: In die älteste romanische Kirche im Kreis Altenkirchen in Birnbach hatten die beiden Serviceclubs im Westerwald, Rotary und Lions, Mitglieder, Interessierte und Kulturschaffende zur Verleihung eingeladen.

