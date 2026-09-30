Wechsel beim Aktionskreis AK
Lindenpütz und Jüngerich loben Personalentscheidung
Verbandsgemeindebürgermeister Fred Jüngerich, Stadtbürgermeister Ralf Lindenpütz und Aktionskreisvorsitzender Thomas Wunder (von
Verbandsgemeindebürgermeister Fred Jüngerich, Stadtbürgermeister Ralf Lindenpütz und Aktionskreisvorsitzender Thomas Wunder (von links) bei einer vergangenen Herbstfashion. Beide loben gegenüber unserer Zeitung das Engagement von Thomas Wunder und begrüßen gleichzeitig die getroffene Personalentscheidung des Aktionskreises Altenkirchen.
Archivfoto: Thomas Hoffmann. Thomas Hoffmann

Alles neu macht der Herbst – auch beim Aktionskreis Altenkirchen. Am 29. September wurde ein neues Vorstandsteam gewählt. Stadtbürgermeister Ralf Lindenpütz und VG-Bürgermeister Fred Jüngerich begrüßen die Personalentscheidung. Hier lesen Sie mehr.

Lesezeit 2 Minuten
Der Aktionskreis Altenkirchen hat ein neues Vorstandsteam. Dazu gehören von nun an die Vorsitzenden Cordia Heck und Petra Schwarzbach (Modehaus Koch). Jörg Schüler (Spielzeugladen Flemmer und Modellbau Flemmer) bleibt Kassenwart, Schriftführerin/Social Media/Öffentlichkeitsarbeit liegt bei Carolin Schwarzbach.
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