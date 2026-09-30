Alles neu macht der Herbst – auch beim Aktionskreis Altenkirchen. Am 29. September wurde ein neues Vorstandsteam gewählt. Stadtbürgermeister Ralf Lindenpütz und VG-Bürgermeister Fred Jüngerich begrüßen die Personalentscheidung. Hier lesen Sie mehr.
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Der Aktionskreis Altenkirchen hat ein neues Vorstandsteam. Dazu gehören von nun an die Vorsitzenden Cordia Heck und Petra Schwarzbach (Modehaus Koch). Jörg Schüler (Spielzeugladen Flemmer und Modellbau Flemmer) bleibt Kassenwart, Schriftführerin/Social Media/Öffentlichkeitsarbeit liegt bei Carolin Schwarzbach.