Vorbote zur Kneipen-Eröffnung
Linde-Pächter bringt ein Stück Spanien nach Betzdorf
Der Pächter der Linde übernimmt ab dem 18. September die Kneipe in der Stadthalle.
Der Pächter der Linde übernimmt ab dem 18. September die Kneipe in der Stadthalle.
Daniel-D. Pirker

Noch vor der Eröffnung der Stadthallen-Kneipe Plan B (ehemals Hellerklause) lädt Pächter Flo Schneider zu einem besonderen Abend im Biergarten der guten Stube der Stadt ein. Wieso setzt der Gastronom ausgerechnet auf Spanien als Motto?

Lesezeit 2 Minuten
Die Vorbereitungen für das neue Plan B in der Betzdorfer Stadthalle laufen auf Hochtouren. Die offizielle Eröffnung findet zwar erst am 18. September 2026 statt, aber: Linde-Inhaber Flo Schneider, der zusätzlich die Stadthallenkneipe übernimmt, setzt schon vorher ein Zeichen.
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