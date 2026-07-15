Vorbote zur Kneipen-Eröffnung Linde-Pächter bringt ein Stück Spanien nach Betzdorf Daniel-D. Pirker 15.07.2026, 20:00 Uhr

i Der Pächter der Linde übernimmt ab dem 18. September die Kneipe in der Stadthalle. Daniel-D. Pirker

Noch vor der Eröffnung der Stadthallen-Kneipe Plan B (ehemals Hellerklause) lädt Pächter Flo Schneider zu einem besonderen Abend im Biergarten der guten Stube der Stadt ein. Wieso setzt der Gastronom ausgerechnet auf Spanien als Motto?

Die Vorbereitungen für das neue Plan B in der Betzdorfer Stadthalle laufen auf Hochtouren. Die offizielle Eröffnung findet zwar erst am 18. September 2026 statt, aber: Linde-Inhaber Flo Schneider, der zusätzlich die Stadthallenkneipe übernimmt, setzt schon vorher ein Zeichen.







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