Noch vor der Eröffnung der Stadthallen-Kneipe Plan B (ehemals Hellerklause) lädt Pächter Flo Schneider zu einem besonderen Abend im Biergarten der guten Stube der Stadt ein. Wieso setzt der Gastronom ausgerechnet auf Spanien als Motto?
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Die Vorbereitungen für das neue Plan B in der Betzdorfer Stadthalle laufen auf Hochtouren. Die offizielle Eröffnung findet zwar erst am 18. September 2026 statt, aber: Linde-Inhaber Flo Schneider, der zusätzlich die Stadthallenkneipe übernimmt, setzt schon vorher ein Zeichen.