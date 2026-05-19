Hellerklause Betzdorf
Linde-Inhaber haucht Stadthallen-Kneipe neues Leben ein
Die Hellerklause bekommt eine langfristige Perspektive. Der Inhaber der Schankwirtschaft Zur Linde, Florian Schneider, übernimmt
Die Hellerklause bekommt eine langfristige Perspektive. Der Inhaber der Schankwirtschaft Zur Linde, Florian Schneider, übernimmt die Kneipe in der Betzdorfer Stadthalle.
Daniel-D. Pirker/Thomas Leurs

Nach einigen Jahren Leerstand wurde der Kneipe in der Betzdorfer Stadthalle neues Leben eingehaucht. Nun steht der neue Betreiber fest. Der ist kein Unbekannter. Und seine Pläne klingen ambitioniert.

Lesezeit 2 Minuten
Die Stadthallen-Kneipe erhält eine neue – langfristige – Perspektive. Gastronom Dominik Friedrichs hatte die Hellerklause für ein Zwischenspiel wiederbelebt. Dass die Wiederkehr des Betreibers der Bürgerstube Grünebach nicht langfristig an seiner alten Wirkungsstätte – er war schon einmal Pächter der gesamten Gastronomie in der Stadthalle – in dieser Form tätig sein wird, das hatte er unserer Zeitung bereits in der Vergangenheit bestätigt.

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Kreis AltenkirchenGastronomie

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