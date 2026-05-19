Nach einigen Jahren Leerstand wurde der Kneipe in der Betzdorfer Stadthalle neues Leben eingehaucht. Nun steht der neue Betreiber fest. Der ist kein Unbekannter. Und seine Pläne klingen ambitioniert.
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Die Stadthallen-Kneipe erhält eine neue – langfristige – Perspektive. Gastronom Dominik Friedrichs hatte die Hellerklause für ein Zwischenspiel wiederbelebt. Dass die Wiederkehr des Betreibers der Bürgerstube Grünebach nicht langfristig an seiner alten Wirkungsstätte – er war schon einmal Pächter der gesamten Gastronomie in der Stadthalle – in dieser Form tätig sein wird, das hatte er unserer Zeitung bereits in der Vergangenheit bestätigt.