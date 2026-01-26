Erfüllung eines großen Traums Linda Huhn eröffnet Tierarztpraxis in Wallmenroth Gaby Wertebach 26.01.2026, 10:00 Uhr

i Linda Huhn mit Tochter Lotta, die gerne die Mama unterstützt und schon das passende T-Shirt trägt, mit tierärztlicher Fachangestellten Sabrina Wäschenbach. Gemeinsam bilden sie ein tolles Team Gaby Wertebach

Nach drei Jahren als mobile Tierärztin startet Linda Huhn nun mit ihrer eigenen Tierarztpraxis in Wallmenroth durch. Hier kümmert sie sich seit 5. Januar um Hunde, Katzen, Meerschweinchen, Hamster und alle anderen Kleintiere. Ein Besuch vor Ort.

Wenn die Tierärztin Linda Huhn lacht, dann herzlich und genau so beginnt auch das Gespräch beim Besuch unserer Zeitung. Sie hat mit der Neueröffnung ihrer Praxis am 5. Januar 2026 in Wallmenroth in der Katzwinkeler Straße 19 ihr Angebot zum mobilen Tierarztdienst erweitert.







