In den sogenannten Goldenen Zwanzigern durchwehte Aufbruchstimmung Teile von Deutschland. Auch in den Bereichen Kunst und Kultur waren die Menschen sehr kreativ und produktiv. Eine Essenz daraus durften jetzt die Gäste im Wissener Kulturwerk erleben.
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Ja, die Liebe ist zeitlos. Mit all ihren Facetten – überschäumend, jauchzend, aber auch nachdenklich, zweifelnd, schmerzend – begleitet sie den Menschen seit Ewigkeiten. Wie schön, wenn man dieses Gefühl besingen kann, noch schöner, wenn dies auf eine leichte, zumeist heitere Art geschieht: Dem Ensemble Federboa & Zylinder gelang dies jetzt im Wissener Kulturwerk mit einem erlesenen Rückgriff auf Schlager und Chansons vorwiegend aus den ...