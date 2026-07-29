Chansonabend im Kulturwerk
Lieder und Gedichte als Zeitzeugnisse und Evergreens  
Das Ensemble Federboa & Zylinder beendete mit toll dargebotenen Chansons aus den 1920er- und 1930er-Jahren die kleine Reihe der
Das Ensemble Federboa & Zylinder beendete mit toll dargebotenen Chansons aus den 1920er- und 1930er-Jahren die kleine Reihe der Wissener Eigenart über "Das verklärte Gold der Zwanziger Jahre". Viele der Gäste nutzten zudem die Chance, noch einmal die Fotoausstellung "Raus aus dem Korsett" zu betrachten.
Elmar Hering

In den sogenannten Goldenen Zwanzigern durchwehte Aufbruchstimmung Teile von Deutschland. Auch in den Bereichen Kunst und Kultur waren die Menschen sehr kreativ und produktiv. Eine Essenz daraus durften jetzt die Gäste im Wissener Kulturwerk erleben.

Lesezeit 3 Minuten
Ja, die Liebe ist zeitlos. Mit all ihren Facetten – überschäumend, jauchzend, aber auch nachdenklich, zweifelnd, schmerzend – begleitet sie den Menschen seit Ewigkeiten. Wie schön, wenn man dieses Gefühl besingen kann, noch schöner, wenn dies auf eine leichte, zumeist heitere Art geschieht: Dem Ensemble Federboa & Zylinder gelang dies jetzt im Wissener Kulturwerk mit einem erlesenen Rückgriff auf Schlager und Chansons vorwiegend aus den ...
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