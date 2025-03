„Bunte Korallen, bunte Natur, blaues Meer, das gibt´s bald nicht mehr“, das sind die ersten Zeilen des Liedes „Die Farben der Erde“. Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 7d des Wissener Kopernikus-Gymnasiums singen sie mit Leidenschaft und Nachdruck und in beachtlicher choraler Qualität. Kein Wunder, geht es doch in ihrem Song vor allem um die Zukunft unseres Planeten und damit auch um die der jungen Generation.

Als die Jungs und Mädels von ihrem Musiklehrer Sven Hellinghausen darüber informiert wurden, dass es einen bundesweiten Wettbewerb gibt, in dem der beste Song prämiert wird, waren sie sofort „Feuer und Flamme“. „Es ist toll, ein eigenes Lied zu schreiben. In unserem geht es um Leben an Land und im Wasser“, sagt Schüler Matheo Hoberg und seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter stimmen dem zu.

„Alles schwarz-weiß, früher waren es die Bilder, heute sind es die Korallenfelder.“

Eine Liedzeile aus dem Wettbewerbssong der Klasse 7d des Kopernikus-Gymnasiums Wissen.

Das, was in wochenlanger Gruppenarbeit an Text und Melodie erarbeitet wurde, kann sich nicht nur sehen, sondern auch hören lassen – Musik als universelle Sprache mit einer eindringlichen Botschaft: „Alles schwarz-weiß, früher waren es die Bilder, heute sind es die Korallenfelder“, diese und weitere Textpassagen zeigen nicht nur den in weiten Teilen alarmierenden Zustand der Natur auf, sondern sie künden auch davon, dass sich die Schülerinnen und Schüler intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt haben und darüber hinaus vieles anschaulich in “Bilder„ verpackt haben, sodass schon beim Zuhören ein innerer Film abläuft.

“Schwarze, tote Korallen, das kann sich jeder vorstellen„, sagt ein Schüler, und dieses “Horrorszenario„ wird durch die sehr eingängige Melodie, die die Siebtklässler selbstständig und mithilfe von Hellinghausen kreiert haben, musikalisch eindrucksvoll transportiert. “Ich bin dankbar, dass mir die Schulleitung die Möglichkeit gegeben hat, das Ganze durchzuführen„, sagt der Musiklehrer mit Blick auf Konrektor Thomas Heck, der eigens zu einer Unterrichtsstunde gekommen ist.

Musikunterricht mal anders

Die Klasse freut sich, dass die oftmals etwas trockene “Musiktheorie„ durch die Praxis, die auch ins Tonstudio führte, durch aktives Gestalten bereichert wurde. Musikunterricht mit vielen Dimensionen also, gekrönt durch einen Song, der das Zeug dazu haben dürfte, ganz oben auf der Hitliste des Wettbewerbes zu landen.

Als erster Preis winken ein professioneller Videodreh und eine Prämie von 1000 Euro, natürlich zusätzliche Anreize, wie auch Schülerin Marta Neuhoff bestätigt, die aber – ebenso wie ihre Mitstreiterinnen und Mitstreiter – vor allem ein Ziel vor Augen hat, nämlich Probleme aufzuzeigen und Lösungen anzubieten: “Fahrt Bus und Bahn, habt die Umwelt auf dem Plan„, singt das vielstimmige Schülerensemble mit Inbrunst und fordert auf: “Gemeinsam für die Zukunft stehn, die Farben der Erde, lasst sie niemals vergehn": Zeilen und Musik, die auch bei der Jury Eindruck machen dürften.