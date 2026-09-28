„Alles, was das Frauenherz begehrt“, soll es nach Aussage von Geschäftsführer Thomas Kronefeld am künftigen „Lieblingsplatz“ in Altenkirchen geben. An der Wilhelmstraße 53 sollen sich Ende Oktober die Türen des neuen Modegeschäfts öffnen.
Lesezeit 2 Minuten
Künftig wird das Modegeschäft „Lieblingsplatz“ die Wilhelmstraße in der Kreisstadt Altenkirchen bereichern. An der Adresse Wilhelmstraße 53 wird künftig ein Multi-Label-Konzept zu finden sein, wie Geschäftsführer Thomas Kronefeld gegenüber unserer Zeitung berichtet.