Neueröffnung in Altenkirchen
„Lieblingsplatz“ bietet ausschließlich Damenmode an 
Thomas Kronefeld (59) Geschäftsführer von „Lieblingsplatz“ vor der neuen Filliale in Altenkirchen an der Wilhelmstraße 53.
Thomas Kronefeld (59) Geschäftsführer von „Lieblingsplatz“ vor der neuen Filliale in Altenkirchen an der Wilhelmstraße 53.
Annika Stock

„Alles, was das Frauenherz begehrt“, soll es nach Aussage von Geschäftsführer Thomas Kronefeld am künftigen „Lieblingsplatz“ in Altenkirchen geben. An der Wilhelmstraße 53 sollen sich Ende Oktober die Türen des neuen Modegeschäfts öffnen. 

Lesezeit 2 Minuten
Künftig wird das Modegeschäft „Lieblingsplatz“ die Wilhelmstraße in der Kreisstadt Altenkirchen bereichern. An der Adresse Wilhelmstraße 53 wird künftig ein Multi-Label-Konzept zu finden sein, wie Geschäftsführer Thomas Kronefeld gegenüber unserer Zeitung berichtet.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis AltenkirchenWirtschaft

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Altenkirchen

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Altenkirchen gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren