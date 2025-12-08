Farbenpracht im Westerwald Lichterfahrt in Malberg wird trotz Regen zum Spektakel Daniel-D. Pirker 08.12.2025, 16:00 Uhr

i Natürlich durfte auch der Weihnachtsmann nicht fehlen auf dem Malberger Lichterzug. C_Roemo_Tim Moldenhauer. Röder-Moldenhauer

Was für ein Auftakt der beliebten Lichterfahrten im Westerwald: In Malberg sorgten wieder bunt dekorierte - und leuchtende - Nutzfahrzeuge nicht nur bei Kindern für leuchtende Augen. Das Wetter war feucht-kalt, aber die Herzen warm.

Regen macht dem Westerwälder bekanntlich nichts aus. Und genau das zeigte sich nun wieder im Malberg. Dort fand der Auftakt der beliebten Lichterzüge im Kreis Altenkirchen statt. Es war nass, kalt – und den zahlreichen Zuschauern an den Straßenrändern warm ums Herz.







